Inter, Thuram è tornato ad Appiano: nelle prossime ore gli esami per accertare l'infortunio
Yvonne Alessandro
Dopo aver giocato 9 partite da titolare consecutive, Marcus Thuram è stato convocato da Zinédine Zidane per disputare gli ultimi due impegni di UEFA Nations League, ritrovando la convocazione in Nazionale - saltata lo scorso raduno di settembre-ottobre. Tuttavia, l'attaccante dell'Inter dopo aver raggiunto il ritiro di Clairefontaine ha dovuto alzare bandiera bianca per una "lesione al muscolo ischiocrurale destro", secondo quanto riferito dal comunicato ufficiale della Federcalcio francese.
Il punto
Per questo il classe '97 è dovuto rientrare in Italia e tornare ad Appiano Gentile, impossibilitato a giocare con la maglia dei Bleus. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Sky Sport, Thuram ha raggiunto pochi minuti fa il centro sportivo dell'Inter e nelle prossime ore sosterrà degli accertamenti ulteriori per verificare le effettive condizioni fisiche dopo l'infortunio riscontrato.
Cosa filtra
Sembrerebbe filtrare ottimismo per la sua presenza nella prossima gara con l'Atalanta (22 novembre), tuttavia verranno valutati tutti i dettagli del caso. Cristian Chivu non intende sottovalutare il problema muscolare riscontrato. Intanto Thuram arriva da un ottimo periodo di forma e dall'ultimo centro rifilato al Como nello scontro diretto che ha permesso di accorciare a -1 le distanze dalla Lazio capolista in campionato.