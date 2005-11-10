Come successo ormai a tutti gli allenatori, anche Roberto D'Aversa, alla vigilia della sua prima da tecnico del Sassuolo, ha parlato di GTA VI e della possibilità che i suoi giocatori possano fare tardi a giocare al videogioco: "La società è cambiata, una volta si giocava a carte in ritiro, ora si rinchiudono sulla Play Station o sui social. Io essendo padre di tre ragazzi gli posso dare dei consigli ma è chiaro che quello che fanno non deve andare a discapito della professione perché siamo dei professionisti e la prima cosa è il Sassuolo Calcio. Ognuno è libero di fare quello che vuole purché non vada a intaccare la propria prestazione e lì dove ci sono dei comportamenti che vanno al di fuori e a discapito di un intero risultato di squadra, e dico squadra per dire lo staff, dirigenza, i magazzinieri, c'è un'intera gestione dietro. Io di questo gioco ne sono venuto a conoscenza con le dichiarazioni di Abate, ma noi è chiaro che siamo obbligati a controllare se pensiamo al peso, la colazione, e affinché siano educati".

Aquilani lo ha sentito?

"Sì, l'ho chiamato per salutarlo, fargli presente che può capitare un incidente di percorso. Non gli ho chiesto delle situazioni qui perché voglio valutare con i miei occhi, l'ho beccato anche a Coverciano e l'ho abbracciato".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Roberto D'Aversa.