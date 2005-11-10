A due gironi dalla sfida tra il Monza e la Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei viola Paolo Vanoli e tra i tanti temi sollevati dai giornalisti c'è stato anche il mercato. Alla domanda su quale regalo vorrebbe per Natale, però, l'allenatore gigliato ha risposto glissando: "La vittoria contro il Monza".

Una classica risposta degli allenatori che non vogliono sbilanciarsi, se non fosse che Vanoli poco dopo, parlando dei tanti gol subiti dalla Fiorentina, ha lasciato intendere come uno dei possibili motivi possa anche essere la mancanza di un centrocampista che faccia filtro. "Dietro stiamo lavorando, dobbiamo continuare a farlo. Mi è dispiaciuto non avere Dragusin perché in ritiro con la Nazionale" ha detto Vanoli, che ha poi sottolineato: "Indipendentemente da un filtro a metà campo, che è un altro aspetto, dietro dobbiamo lavorare meglio sulla tattica individuale. Questo è un aspetto che in Italia si è un po' perso".

Che sia stato un piccolo indizio o un semplice discorso più ampio? Staremo a vedere, di certo non è una novità di come l'obiettivo principale di Fabio Paratici per gennaio sia proprio un centrocampista con caratteristiche di rottura.

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