Jacobo Ramon firma l'1-0 del Como contro il Cagliari al termine del primo tempo: i lariani vanno a riposo sul risultato favorevole all'intervallo.

Tutto chiuso, poi si anima il Sinigaglia

Una partita contratta, scorbutica, costellata di duelli fisici e intensità in mezzo al campo con tanti gli chiusi egregiamente dal Cagliari per impedire scampagnate centrali del Como. Trascorsi 13 minuti la prima occasione per sbloccare la partita da parte dei lariani con Kaiki a rientrare sul destro e calciare fuori da posizione favorevole. Squillo dei sardi con un traversone impeccabile di Grandu a sfiorare la deviazione di testa di Maldini per questione di centimetri, che si ripropone pericolosamente sulla fascia sinistra per saltare prima Couto e poi Ramon per portarsi a tu per tu con Butez. Fallita la battuta in porta e la chance di segnare, come la grande legge del calcio a farsi valere: gol sbagliato, gol realizzato dall’altra parte.

L'ariete spagnola

E infatti da uno scambio intelligente e con i sincronismi giusti tra Ricci e Couto, il traversone del brasiliano si è trasformato nell’1-0 dell’ariete Jacobo Ramon, salito all’ultimo piano per schiacciare la rete del vantaggio al 24’. Un Daniel Maldini scatenato in uno contro uno per poco non trovava la rete del pari, seppur con una conclusione masticata a lato. Il Cagliari non ha mai ricavato l'azione giusta per firmare la rete dell'1-1, costretto ad andare a riposo in svantaggio.