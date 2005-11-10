Massimiliano Alvini ha convocato 24 giocatori per la sfida che il Frosinone affronterà domani contro il Milan a San Siro. Il tecnico deve rinunciare allo squalificato Bracaglia e agli infortunati Raimondo e Grillitsch, ma recupera Terzic, Cichella e Calvani, che avevano dovuto rinunciare alle rispettive nazionali per problemi fisico non comunque troppo gravi.

La lista completa

Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri.

Difensori: Akpoguma, Amey, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.

Centrocampisti: Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.

Attaccanti: Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Zerbin, Birligea.