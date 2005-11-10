Frosinone, 24 convocati per la gara contro il Milan: recuperano in 3, ancora out Raimondo
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 15:45Serie A
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21.11.2026 15:45Serie A
Alvini sfida i rossoneri senza l'attaccante, Grillitsch e Bracaglia, ma ritrova Terzic, Cichella e Calvani, che avevano dovuto rinunciare alle nazionali.
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Massimiliano Alvini ha convocato 24 giocatori per la sfida che il Frosinone affronterà domani contro il Milan a San Siro. Il tecnico deve rinunciare allo squalificato Bracaglia e agli infortunati Raimondo e Grillitsch, ma recupera Terzic, Cichella e Calvani, che avevano dovuto rinunciare alle rispettive nazionali per problemi fisico non comunque troppo gravi.
La lista completa
Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori: Akpoguma, Amey, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.
Centrocampisti: Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti: Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Zerbin, Birligea.
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