Di Canio attacca Bremer: "Perché non hai esultato dopo il 2-2? Sei un pollo, sei un tonno"

Paolo Di Canio, intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport dopo il pareggio di Firenze tra Fiorentina e Juventus, ha criticato duramente l'atteggiamento del capitano bianconero Bremer, apparso quasi intimorito dalla possibilità che il VAR potesse annullare la rete del 2-2: "Bremer, sei il capitano della Juve, ti stai giocando tutto, e cosa fai? Segni e dici sottovoce ai compagni che esultano: mannaggia, non venite, ora ci levano il gol. Ma hai segnato, esulta. Non perché devi rubare, ma nessuno sa se l'hai toccata di mano, non è un episodio clamoroso. Ma intanto esulta, poi se lo tolgono va bene".

Di Canio rincara la dose su Bremer

Di Canio ha poi rincarato la dose: "Sei un pollo, un tonno, non hai mica fatto una vigliaccata. Se lo avesse tolto non sarebbe stato uno scandalo, ma sono quelle cose che lasciano il dubbio". Il gol è stato comunque convalidato, fissando il risultato dell'ultimo incontro valido per l'11° turno di Serie A sul definitivo 2-2.