"Del Frosinone ne seguiamo 3-4". Ecco a chi faceva riferimento Roberto Mancini

La conferenza stampa di Roberto Mancini che ha inaugurato il ritiro di novembre dell'Italia a Coverciano è stata caratterizzata dalla risposta dal CT al procuratore di Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone che nonostante un ottimo avvio di stagione non è stato convocato in Nazionale: "Se in futuro ci sarà bisogno di lui lo chiamerò, ma di certo non perché me lo chiede il suo procuratore", la sottolineatura del commissario tecnico che poi ha aggiunto: "Del Frosinone seguiamo in questo momento 3-4 giocatori". Ma a chi faceva riferimento Mancini? E perché nessuno del Frosinone è a Coverciano?

Raimondo out solo perché infortunato

In realtà la convocazione di un giocatore del Frosinone era prevista: il centravanti classe 2004 Antonio Raimondo a questo giro doveva far parte del gruppo azzurro, ma il brutto infortunio rimediato a inizio mese a causa di un duro colpo subito da Aboukhlal del Torino l'ha costretto ad alzare bandiera bianca. Otto reti realizzate in Serie A in questa prima parte di stagione, l'attaccante di proprietà del Bologna da un paio d'anni è un punto fermo dell'Under 21 e presto per lui - infortuni permettendo - è previsto il grande salto.

Blocco Frosinone in Under 21

Il Frosinone è oggi la squadra che ha più convocati nell'Under 21 di Silvio Baldini e tutti i giocatori nel gruppo degli azzurrini sono possibili scelte per il ct Mancini già a marzo. Difficilmente farà il salto a stretto giro di posta l'estremo difensore Lorenzo Palmisani soprattutto perché a Coverciano ci sono già tre ottimi portieri come Donnarumma, Carnesecchi e Vicario. Dopo Raimondo i giocatori oggi più vicini alla promozione nella Nazionale maggiore sono Gabriele Calvani e Matteo Cichella, rispettivamente difensore classe 2004 e centrocampista classe 2005. Attenzionato pure Seydou Fini, anche se quest'ultimo per ambire al salto deve prima trovare spazio con continuità nello stesso Frosinone di Alvini.