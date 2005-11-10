Como, occhi su Malo Gusto: il terzino del Chelsea valuta l’addio a gennaio, c'è anche il Milan

Il Como potrebbe inserirsi nella corsa per Malo Gusto. Il club lariano, grande rivelazione della Champions League, avrebbe messo nel mirino il terzino destro del Chelsea, pronto a valutare un cambio di scenario nella prossima finestra di mercato. Il francese, infatti, cerca maggiore continuità e sarebbe disponibile a lasciare Londra per trovare più spazio in prima squadra.

Il Chelsea apre alla cessione

Secondo le informazioni riportate dalla stampa inglese, i Blues non avrebbero chiuso alla possibilità di una partenza del classe 2003 già a gennaio. Gusto, arrivato al Chelsea nel 2023 dopo l’esperienza al Lione, ha mostrato qualità importanti ma non è riuscito a imporsi con la continuità desiderata nella squadra inglese (0 presenze da titolare nelle ultime 6 partite di Premier). La possibilità di giocare con maggiore regolarità rappresenta quindi un elemento decisivo per il difensore, che vuole mantenere un ruolo centrale anche in ottica nazionale francese.

Tanta concorrenza per il francese

Il Como, però, dovrà fare i conti con una forte concorrenza internazionale. Sulle tracce di Gusto ci sono infatti anche Atletico Madrid, Milan e Lipsia, tutte società che stanno monitorando attentamente la situazione. Qualora il Chelsea decidesse di aprire definitivamente alla cessione, è probabile che si scateni una vera e propria corsa per il terzino. La sua giovane età, la capacità di spinta sulla fascia e il margine di crescita rendono Gusto uno dei profili più interessanti disponibili sul mercato invernale.