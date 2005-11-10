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Serie A, undici giornate: chi vola, chi cresce e chi resta indietro

Marco Piccari
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Marco Piccari
Oggi alle 08:08Serie A
10.11.2026 08:08Serie A
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Dopo 11 giornate analisi delle squadre. Qualcuno vola, altre mostrano la loro forza, mentre alcune rimangono indietro.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Undici giornate sono un primo campione significativo per capire chi ha cambiato passo, chi si è confermato e chi, invece, sta tradendo le aspettative.
La copertina della crescita spetta senza dubbio alla Lazio, che rispetto allo scorso campionato ha conquistato 14 punti in più. Un salto impressionante, non soltanto per il rendimento, ma soprattutto per la trasformazione mentale, tecnica e caratteriale. La squadra gioca con personalità, valorizza i propri uomini e mostra un'identità precisa. È una Lazio diversa rispetto a pochi mesi fa, quasi irriconoscibile. La bacchetta magica di Gattuso ha prodotto una vera rivoluzione.

L'Inter viaggia con il vento in poppa: quattro punti in più rispetto alla passata stagione. I nerazzurri hanno mantenuto forza, qualità e continuità, soprattutto in campionato. Ma c'è un aspetto che merita attenzione: la crescita esponenziale di Thuram, diventato un riferimento offensivo sempre più importante e il vero vice Lautaro durante la sua assenza.
La Roma registra tre punti in più e soprattutto una crescita nella qualità del gioco e nella connessione con il proprio allenatore. La squadra di Gasperini sta assimilando sempre meglio le sue idee. Non è soltanto una buona partenza: oggi è una vera candidata a contendere lo scudetto all'Inter.

Il Milan guadagna due punti rispetto allo scorso anno e mostra segnali interessanti. Amorim, alla sua prima esperienza in Serie A, sta cercando di dare una linea di gioco e idee riconoscibili alla squadra. Qualche sbavatura resta, ma il gruppo risponde e sembra seguire il proprio allenatore. La zona Champions è un obiettivo assolutamente raggiungibile e se comincia a segnare Ramos...

Delude e tanto il Napoli. Il meno sette rispetto alla scorsa stagione è già un dato pesante. Mancano gioco, energia e compattezza. Troppe le tensioni nel gruppo squadra, Allegri non è riuscito finora a incidere come ci si aspettava, proprio in una delle sue qualità storiche: la gestione del gruppo. Il Napoli appare scarico e il momento è molto più delicato di quanto racconti il semplice -7.
La Juventus ha un punto in meno rispetto allo scorso campionato, ma il ritardo è soprattutto qualitativo. Le difficoltà sono evidenti: idee confuse, poca capacità di costruire calcio e problemi nella finalizzazione. È una squadra altalenante, senza una direzione precisa, difficile da decifrare proprio come il suo allenatore. Regna la confusione.

Il Como ha invece guadagnato cinque punti e continua a conquistare consensi per qualità del gioco e personalità. Squadra piacevole, coraggiosa e con individualità importanti. Tuttavia, il salto verso la lotta scudetto appare ancora prematuro: contro le grandi manca qualcosa per incidere fino in fondo. L'obiettivo realistico è continuare a crescere e provare a conquistare un posto in Champions League.
Chiude il quadro l'Atalanta, sostanzialmente in linea con lo scorso anno: un punto in più, un dato che non racconta né una vera crescita né un'inversione di tendenza. Qui bisogna capire quanto riuscirà a incidere Sarri. Per ora la sua idea di calcio fatica a emergere e la squadra appare lontana dalla brillantezza che l'aveva caratterizzata in passato. C'è ancora molto lavoro da fare.

Undici giornate consegnano dunque una fotografia abbastanza chiara: la Lazio è la sorpresa, l'Inter la più forte la Roma ha alzato il livello, il Milan cerca continuità, il Como coltiva ambizioni e l'Atalanta deve ritrovarsi. Napoli e Juventus, invece, sono le grandi incompiute. Mancano gioco, identità e gruppo.
E oggi, più dei punti, è proprio questa a fare la differenze

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