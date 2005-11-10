Niente Argentina-Benin per Molina e Dybala, Gasperini: "Siamo troppo a ridosso del Como"

Mister Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky Sport, ha spiegato anche la scelta della Roma di non concedere a Nahuel Molina e Paulo Dybala l'autorizzazione per partecipare all'ultima gara di Lionel Messi con la Nazionale argentina mercoledì notte a Buenos Aires contro il Benin. Domenica, alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta, i giallorossi saranno subito attesi infatti dal big match col Como di Cesc Fabregas.

Tutte le parole di Gasperini

Sui pochi giorni liberi concessi alla Roma durante la sosta: "Avevamo un numero piuttosto ridotto di giocatori e non potevamo fare amichevoli, quindi abbiamo dato continuità al lavoro nella prima settimana e poi ci siamo presi dei giorni liberi. Oggi è l'ultimo giorno di vacanza, da domani iniziamo a calarci nella mentalità del campionato, che abbiamo lasciato in un momento bello di risultati e prestazioni. Da lì vogliamo ripartire".

Sul Como, prossimo avversario della Roma: "Chi segue il calcio apprezza l'evoluzione di questa squadra, per la qualità dei giocatori che hanno scelto e per la qualità del gioco che esprimono. L'Inter resta la più forte in questo momento per rosa e risultati, ma con tutte le altre il Como se la può giocare. Al Festival dello Sport di Trento ho visto che Fabregas usa il subbuteo per spiegare come attaccare la profondità, me lo devo procurare per studiare come fermarlo (ride, ndr)".

Su Malen e Dybala. "Malen doveva recuperare dal problema al ginocchio. Dybala si è allenato come sta facendo ormai da inizio luglio. Sono molto contento per lui, è un ragazzo che quando va in campo sta bene. Lui è nato col pallone tra i piedi. Il fatto di dover saltare molti allenamenti e partite lo rendeva un po' più triste. Oggi, invece, lo vedo felice".

Sull'addio alla Nazionale argentina di Messi: "L'addio alla Nazionale di Messi sarà emozionante. Personalmente, ho visto tanti fuoriclasse prima da giocatore e poi da allenatore, ma faccio fatica a pensare a uno che abbia fatto quello che ha fatto Lionel. Qualche volta le sue giocate le vedo alla Playstation, ma non sono neanche di quella bellezza lì. Dispiace che finisca la sua carriera con l'Albiceleste".

Sul no della Roma a Molina e Dybala, che erano stati invitati all'ultima di Messi in Argentina: "Siamo troppo in prossimità di una gara importante come quella di domenica in campionato. Siamo distanti dall'Argentina, mandarli alla partita di Messi sarebbe significato far fare loro tante ore di volo in prossimità della gara e la Roma ha preferito di no".