Zazzaroni: "Con Rocchi c'era un abuso del VAR, oggi con Orsato disuso della tecnologia"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 10:52Serie A
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09.11.2026 10:52Serie A
Il direttore del Corriere dello Sport ha analizzato il nuovo corso arbitrale del massimo campionato italiano, da Rocchi a Orsato.
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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha dedicato il suo editoriale odierno all'undicesima giornata di Serie A con un bilancio prima della sosta. Tra gli argomenti trattati, c'è anche lo scarso utilizzo della tecnologia da parte degli arbitri nella nuova gestione Orsato.
Il pensiero di Zazzaroni sugli arbitraggi in Serie A
"Continuo a non digerire il salto fin troppo radicale da Rocchi a Orsato che in fondo rispecchia le caratteristiche comportamentali dei due designatori. Non si passa in pochi mesi da un eccesso all’altro, da tutto a poco o niente, dall’abuso del Var al disuso della tecnologia", si legge nel suo editoriale.
"Il calcio dev’essere uno e non condizionabile dalle mode del momento", ha concluso il direttore del quotidiano romano.
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