Classifiche a confronto: +2 Milan, +4 Inter, +14 Lazio! In due peggio del Napoli

Classifiche a confronto al termine dell'undicesima giornata di Serie A. Alla sosta di novembre la Lazio di Gattuso viaggia al doppio rispetto a quella della scorsa stagione: nove vittorie e due pareggi, quattordici punti in più rispetto a un anno fa. Quella biancoceleste è la squadra che per distacco sta facendo meglio, ma anche chi è alle spalle della capolista oggi sta andando più veloce rispetto allo scorso novembre: l'Inter di Chivu campione d'Italia in carica ha quattro punti in più, la Roma di Gasperini s'è migliorata di tre punti, il Milan di Amorim sta facendo meglio rispetto a quello di Allegri e anche il Como reduce dalla sconfitta di San Siro arriva a questo punto del campionato con cinque punti in più.

Sassuolo e Udinese peggio del Napoli

Saldo leggermente negativo per la Juventus che un anno fa di questi tempi era già allenata da Luciano Spalletti: un punto in meno. In risalita il Bologna grazie alla cura Palladino, ma la squadra rossoblù è ancora a -4 rispetto alla Serie A 2025/26. Peggio il Napoli, oggi decimo in classifica e con sette punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Peggio dei partenopei solo due squadre: -8 per il Sassuolo pronto a esonerare Aquilani dopo la quinta sconfitta consecutiva, -10 per il fanalino di coda Udinese che nell'ultimo turno ha visto esordire in panchina Paolo Zanetti dopo il divorzio da Kosta Runjaic. Di seguito il dato.

Il confronto con lo scorso campionato

Lazio 29 punti (+14 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo undici partite di campionato)

Inter 28 (+4)

Roma 27 (+3)

Milan 24 (+2)

Como 23 (+5)

Frosinone 20 (in Serie B)

Juventus 18 (-1)

Bologna 17 (-4)

Cagliari 16 (+6)

Napoli 15 (-7)

Torino 14 (=)

Atalanta 14 (+1)

Genoa 13 (+6)

Lecce 10 (=)

Fiorentina 9 (+4)

Parma 8 (=)

Sassuolo 8 (-8)

Monza 7 (in Serie B)

Venezia 6 (in Serie B)

Udinese 5 (-10)