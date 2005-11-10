Il Como chiede un rigore con l'Inter, Cesari: "Sciocchezza di Spence, ma spinta leggera"

La sfida fra Inter e Como, terminata 2-0 allo stadio San Siro con una netta superiorità da parte dei nerazzurri, ha fatto sorgere qualche dubbio per un episodio in particolare, nel quale c'è stata qualche timida protesta da parte dei lariani. L'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato alcuni episodi chiave dal punto di vista arbitrale dagli studi di "Pressing", su Canale 5.

La moviola su Inter-Como

Cesari analizza così la sfida vinta dall'Inter contro il Como, a partire dal rigore chiesto dalla squadra di Fabregas al 25': "Spinta di Spence su Baturina. Pallone altissimo, non c'è possibilità per il giocatore del Como di prendere il pallone. Fesseria mettere le mani della schiena? Fesseria sì, assolutamente, perché Baturina non ha nessuna possibilità di prendere il pallone. Sciocchezza, ingenuità di Spence, perché queste cose possono costarti tantissimo, ma secondo me la spinta è molto leggera quindi dico solo che ha rischiato, non che fosse da rigore. Probabilmente il direttore di gara non ha neanche visto, vede la traiettoria del pallone e non guarda il contatto fra i giocatori".

Al 22' manca un giallo a Barella: "Azione potenzialmente pericolosa. Barella è superato da Kempf, il pallone sarebbe rimasto al giocatore del Como, intervento in ritardo, giallo facile".