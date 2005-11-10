L'Atalanta vince (ancora una volta) lo Scudetto del bilancio. Ma senza Champions sarà dura

325,4 milioni di fatturato. È la cifra record di casa Atalanta, più cinque rispetto all'anno prima. Mai i nerazzurri erano arrivati a questo punto, difficilmente lo faranno a brevissimo giro di posta. Perché se il 2025-26 è stato ottimo anche e soprattutto grazie alla nuova Champions che ha portato 75 milioni di euro in cassa rispetto ai 72 - compresa la finale di Supercoppa Europea - dell'anno precedente, in questa stagione verranno a mancare. Difficile quantificare ora quanti saranno i diritti televisivi, ma è facile ipotizzare una perdita di una sessantina di milioni qualora si dovesse fare mediamente bene.

Le cessioni sono stabili

Quello che è certo è che l'Atalanta comunque vende bene se non benissimo. Palestra intorno ai 60 milioni, Ahanor ai 48. Quindi è evidente che in realtà, rispetto all'anno precedente, poco cambierà negli incassi: lì erano stati 130 fra Retegui, Lookman, Ruggeri e Brescianini. C'è sempre tempo per inserire, eventualmente, un'altra cessione importante fra gennaio e giugno qualora le cose non andassero (troppo) bene economicamente. Perché intanto il costo degli ammortamenti e degli stipendi sono destinati ad aumentare. Il costo del lavoro è cresciuto enormemente fino a 90 milioni più bonus e con Kessie si sfonderà la quota 100.

La proiezione e le riserve

Un po' come successo ad Aurelio De Laurentiis in altri anni, l'Atalanta probabilmente andrà in rosso - a meno di player trading a gennaio o giugno, come detto - ma potrà utilizzare tutti i positivi che ha fatto nel corso di questi anni. La situazione non è dunque preoccupante. A patto che nel breve giro di posta vengano tagliati costi di calciomercato e stipendi: non è detto che sia un ridimensionamento, ma è evidente che una nuova era si sta aprendo.