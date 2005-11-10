Napoli, oggi Allegri torna a Castel Volturno: i primi tre recuperi verso il Torino

Dopo i cinque giorni di riposo concessi da Allegri, i superstiti delle nazionali si ritrovano al centro sportivo di Castel Volturno in vista della gara della prossima settimana contro il Torino. In questi giorni hanno proseguito il loro recupero i giocatori ai box ed il tecnico del Napoli in questo senso sfrutterà questa sosta principalmente con l'obiettivo di recuperare proprio parte dei giocatori fuori per infortunio. Già da quest'oggi si rivedranno alcuni azzurri, seppur parzialmente in gruppo, mentre per altri ci sarà bisogno ancora di pazientare e probabilmente l'obiettivo sarà ritrovarli per la trasferta Champions contro il Manchester City.

Napoli, oggi a Castel Volturno i primi tre recuperi

I primi tre azzurri a rientrare quasi pienamente in gruppo saranno David Neres, Costantino Favasuli e Leonardo Spinazzola. Recuperi importanti per Allegri che nell'ultimo periodo ha dovuto far fronte all'emergenza soprattutto sulle corsie laterali, restando senza terzini fino al rientro di Olivera. Potendo contare su di loro probabilmente già per la gara con il Torino, anche se con tutta la cautela del caso, tornerà d'attualità anche il 4-3-3 accantonato nelle scorse settimane.

I prossimi azzurri da recuperare

Non dovrebbe mancare molto anche per Benoît Badiashile, che punta alla sfida di Champions League contro il Manchester City o quella col Sassuolo considerando che con lui - visto anche lo storico problematico - non verranno presi rischi. A quel punto dovrebbe avvicinarsi il recupero anche di Alisson Santos mentre appuntamento a dicembre per Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka, entrambi ancora alle prese con i rispettivi percorsi di recupero. L'ultimo a tornare sarà Alessandro Buongiorno che prosegue in questi giorni l'iter riabilitativo.