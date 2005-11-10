Raya: "Felice all'Arsenal ma mi piacerebbe giocare in Liga prima della fine della carriera"

Il portiere dell'Arsenal David Raya ha parlato ai microfoni di Marca del suo futuro compreso il fatto che gli "piacerebbe molto giocare nella Liga" prima della fine della sua carriera.

"Sì, mi piacerebbe molto - ha dichiarato l'estremo difensore spagnolo -. Vorrei provare l'esperienza della Liga. Per ora sono molto felice qui all'Arsenal, ma certamente mi piacerebbe misurarmi con il campionato spagnolo. Credo che sia un campionato molto competitivo. Magari, in futuro, potrei giocare per un club spagnolo. Sono spagnolo e mi piacerebbe giocarci: questo è certo".