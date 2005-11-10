Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 11 novembre

IL MILAN VUOLE TRESOLDI GIA' A GENNAIO. JUVENTUS, PER L'ATTACCO PIACE ANCHE SCAMACCA. NAPOLI, PER LA FASCIA L'OBIETTIVO NUMERO UNO E' CACCIAMANI. IN TRE POSSONO SALUTARE IL BOLOGNA. IL COMO PENSA A CAMELLO A GIUGNO. MANNA AMMETTE: "VARELA? IL MONZA NON LO CEDE". ROMA, ENDRICK E' IL GRANDE OBIETTIVO E LUI APRE ALL'ADDIO AL REAL MADRID. IL BESIKTAS DI ITALIANO SU SOLET E OKOYE. KVERNADZE, SPUNTA UNA CLAUSOLA DA 4 MILIONI VALIDA A LUGLIO

Il Milan getta la maschera e si butta sul mercato degli attaccanti ancora prima che arrivi l'estate: è infatti pronto l'assalto a Nicolò Tre­soldi. Ramos, pagato oltre 70 milioni di euro, non ha almeno per il momento curato il mal di gol del Milan, defi­cit di reti che era risul­tato deci­sivo già l’anno scorso nella man­cata corsa alla Cham­pions. Da qui l'obiettivo di inserire subito un innesto pesante, che porta appunto all'attaccante del del Bru­ges e (al momento) della nazio­nale tede­sca Under 21. Parlando di cifre, l'estate scorsa il Bru­ges ha rifiu­tato un’altra offerta ita­liana da 35 milioni (dalla Roma), e nel frat­tempo il prezzo si è impen­nato. In questa prima parte di stagione, compresa la nazionale, Tresoldi è già a quota 20 gol. Il costo dunque - sottolinea in questo senso La Gazzetta dello Sport - può aggi­rarsi ora intorno ai 50 milioni, un'altra spesa cla­mo­rosa se il Milan deci­desse dav­vero di affon­dare.

La Juventus è già proiettata sulla finestra di calciomercato di gennaio alla ricerca di un attaccante diverso da quelli che oggi Luciano Spalletti dispone in rosa e che possa tornare utile come faceva una volta Dusan Vlahovic (prima del trasferimento da svincolato al Besiktas). Se sul taccuino dei dirigenti Carnevali e Massara restano vivi i profili del norvegese Alexander Sorloth - chiuso all'Atletico Madrid da Jonathan David - e Folarin Balogun del Monaco, oltre al defilato Antonio Raimondo fermato da un grave infortunio alla caviglia al Frosinone, nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Gianluca Scamacca. Lo riferisce TuttoSport. Le parti stanno studiando la fattibilità di un asse di mercato tra la Juve e la Dea, valutando un'operazione impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto a condizioni agevolate da formalizzare in estate. L'attaccante romano, affamato di riscatto e desideroso di ritrovare un ruolo da protagonista, si ritroverebbe in una realtà bianconera esigente ma al momento in cerca di un giocatore come lui. E a Torino farebbe un bel salto dalla Conference all'Europa League, già conquistata in passato a Bergamo sotto la gestione Gasperini.

Il Napoli guarda anche ai giovani talenti della Serie A per rinforzare la rosa e programmare il futuro. Tra i profili finiti nel mirino della società azzurra c'è Alessio Cacciamani, esterno offensivo classe 2007 del Torino, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Il diciannovenne, cresciuto nel vivaio granata, è un giocatore di piede destro che predilige partire dalla fascia sinistra. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse del Napoli, tanto che - si legge sul Corriere dello Sport - ci sarebbe già stato un contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Urbano Cairo per sondare la disponibilità del club piemontese. L'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice, soprattutto per la valutazione del cartellino. In estate il Torino aveva rifiutato un'offerta della Roma da circa 12 milioni di euro, fissando successivamente una richiesta superiore ai 20 milioni. Una cifra destinata a crescere ulteriormente alla luce del rendimento del giovane esterno, che ha collezionato 11 presenze da titolare nelle prime 12 partite tra campionato e Coppa Italia, realizzando un gol e un assist.

Il Resto del Carlino di oggi entra nel merito delle scelte di mercato per gennaio del Bologna: mister Palladino ha già fatto capire di voler avere un peso nelle scelte di gennaio e le parole di Fenucci fanno capire come i ragionamenti siano iniziati. Sono in tanti al momento gli scontenti tra i rossoblù: che il prestito di Dovbyk possa essere interrotto è una possibilità, visti anche i 3 milioni netti di ingaggio. Non solo. Se l’ucraino nell’ultima sosta rifiutò la convocazione dell’Ucraina convinto di poter scalare le gerarchie stavolta no, è partito. Ma la gestione Palladino ha raccontato anche altro: Ferguson e Pobega sono due titolarissimi. Neppure la settimana delle tre gare (una delle poche nella stagione senza Europa) ha visto Palladino offrire una chance da titolare a E Azzouzi o Moro. E se il primo è quantomeno entrato, il secondo continua a faticare a vedere il campo. Il quale in estate aveva una proposta da 3,5 milioni netti all’anno dagli arabi e che il Bologna ha trattenuto. Che il Bologna possa avere bisogno di un rinforzo lì nel mezzo, di un giocatore adatto a una mediana a due, è una certezza, perché prima o poi Palladino dovrà concedere un po’ riposo a Pobega e Ferguson.

L'anno scorso si è spinto fino alla finale di Conference League con il Rayo Vallecano, con 8 gol in 39 partite tra tutte le competizioni e solo uno in Europa. Oggi Sergio Camello sta trascinando la squadra di Vallecas nella Liga e si posiziona come sesto miglior marcatore del massimo campionato spagnolo, al pari di Fermin Lopez (Barcellona). Chissà se al termine della stagione potrà approdare al Como. C'è incertezza sul futuro dell'attaccante spagnolo. In primo luogo ha cominciato fortissimo la stagione (7 reti e 2 assist in 12 partite), con tanto di doppietta consecutiva tra il Barcellona di Lamine Yamal e il Racing Santander tra agosto e settembre. Polveri bagnate dal 19 ottobre contro il Getafe, solo un passaggio chiave vincente ai danni del Celta Vigo ultimamente e un feeling con il gol da ritrovare. Chissà se può centrare il rinnovo di contratto: non è ancora arrivato, anche se a giugno 2027 andrà in scadenza. Ergo, diventerà un succulento parametro zero. Tuttavia, senza un accordo con il club della Liga, a gennaio potrebbe presentarsi chiunque alla sua porta per tentarlo di un trasferimento. A giudicare dal valore dato al giocatore, da Vallecas pretenderebbero almeno un indennizzo per lasciarlo partire (a malincuore).

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista su diverse tematiche intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole su Varela: "È un buon giocatore, ma noi adesso abbiamo Lucca, che è giovane e può ricoprire quella posizione. Il Napoli in questo momento è coperto. Poi vedremo, in base alle uscite, quello che succederà e faremo delle valutazioni. Sicuramente è un calciatore che sta facendo bene, con numeri importanti. Non penso che il Monza a gennaio voglia privarsi di un giocatore così, visto che lotta per la salvezza, e se lo farà sicuramente non lo regalerà. Noi in questo momento non ci siamo mossi, non abbiamo fatto assolutamente nulla. È un buon giocatore, ma il Napoli non ha fatto nessun passo”.

La Roma ha individuato nell'attacco il reparto da rinforzare con maggiore urgenza nella prossima sessione di mercato, che prenderà il via il 28 dicembre. Gian Piero Gasperini ha più volte sottolineato la necessità di ampliare le alternative offensive, mentre il direttore sportivo Tony D'Amico ha confermato: "Ci manca un esterno di gamba". L'obiettivo della società è mettere a disposizione dell'allenatore due nuovi attaccanti, mantenendo la linea già seguita in estate: calciatori giovani e ingaggi non superiori ai quattro milioni di euro annui. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, in cima alla lista dei desideri c'è Endrick, già seguito a lungo durante l'ultima sessione estiva. Il ventenne brasiliano sta trovando pochissimo spazio nel Real Madrid, con appena 141 minuti disputati tra Liga e Champions League, impreziositi da un gol e un assist. Dal ritiro della nazionale ha lasciato aperta la porta a un possibile trasferimento: "Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra. Non so ancora che cosa accadrà, è tutto nelle mani di Dio. Chiedo solo ciò che è meglio per la mia carriera".

Vincenzo Italiano e il suo Besiktas guardano alla Serie A e, in particolare, alla rosa dell’Udinese per rinforzare la propria squadra in vista della sessione invernale di calciomercato. Il club turco avrebbe infatti individuato due profili per gennaio: Oumar Solet e Maduka Okoye. Lo riferisce TuttoUdinese.it, che sottolinea come l’obiettivo è intervenire soprattutto sul reparto arretrato, aumentando la qualità e la solidità dell’organico per compiere un ulteriore salto di livello e consolidare le proprie ambizioni.

Tra i giocatori che si stanno mettendo maggiormente in mostra nel Frosinone che è tra le rivelazioni della Serie A, occupa di diritto un posto l'esterno Giorgi Kvernadze (23 anni), autore fino a questo momento di 5 gol e 6 assist nelle 12 presenze che ha messo insieme con i ciociari tra Serie A e Coppa Italia. Inevitabile che su un profilo come quello di Kvernadze, classe 2003 e di talento, si stiano posando attenzioni in vista del prossimo calciomercato, quello di gennaio. Si è parlato del Napoli, per quello che però sembra al momento giusto un lieve interesse, ma soprattutto della Roma, che sulla ricerca dell'esterno d'attacco fonderà la prossima sessione di trasferimenti. La valutazione del Frosinone - che intanto lavora al rinnovo - è elevata, supera i 20-25 milioni di euro, anche se esiste pure lo spauracchio di una certa clausola. Cominciamo con un chiarimento: effettivamente nel contratto di Kvernadze con il Frosinone, in scadenza al 30 giugno 2028, è presente una clausola che permette di risolvere il vincolo con i gialloblù di fronte al pagamento di circa 4 milioni di euro di indennizzo. Una cifra al momento fortemente sproporzionata rispetto al reale valore del georgiano sul mercato, e anche per questo a Frosinone sembrano avere particolare premura di arrivare alla fumata bianca per il rinnovo (offerto 1 milione di euro netto l'anno, rispetto ai 200mila che percepisce ora). C'è però una specifica fondamentale, da fare, ovverosia che i gialloblù hanno ancora qualche mese a loro disposizione per arrivare a dama, considerando che la validità della suddetta clausola inizia solamente a partire da luglio.

CARRICK SARA' ESONERATO, IL PRESCELTO DEL MANCHESTER UNITED E' POCHETTINO. ATLETICO MADRID, INIZIATI I COLLOQUI PER IL RINNOVO DI SIMEONE. PRESTIANNI PUO' SALUTARE IL BENFICA: CI SONO PSG E BAYERN. CON POCHETTINO ALLO UNITED IL PRIMO OBIETTIVO DEGLI STATI UNITI COME NUOVO CT E' GUARDIOLA. LIVERPOOL, VAN DIJK VIAGGIA VERSO IL RINNOVO

Il destino di Michael Carrick al Manchester United è appeso a un filo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il club avrebbe avviato contatti avanzati con Mauricio Pochettino per affidargli la guida tecnica nel caso in cui la società decidesse di interrompere il rapporto con l’attuale allenatore. Una decisione definitiva potrebbe arrivare già nelle prossime ore. I dirigenti Omar Berrada e Jason Wilcox si sarebbero recati a Montecarlo per un incontro con Sir Jim Ratcliffe, chiamato a decidere il futuro della panchina. Pochettino, attualmente commissario tecnico degli Stati Uniti, sarebbe favorevole a un ritorno in Premier League e avrebbe anche il sostegno della famiglia Glazer. L’argentino conosce bene il campionato inglese dopo le esperienze con Southampton, Tottenham e Chelsea.

L'Atletico Madrid e Diego Simeone hanno avviato i primi contatti per prolungare il loro storico rapporto. Il tecnico argentino, legato ai Colchoneros da un contratto in scadenza nel 2027, è la priorità assoluta della dirigenza e i dialoghi tra le parti sono già iniziati, con l'obiettivo di arrivare a un nuovo accordo. Il prossimo passaggio chiave è previsto nel mese di dicembre, quando club e allenatore si incontreranno per fare il punto della situazione e valutare i progressi della trattativa. Il clima è positivo e la volontà comune è quella di proseguire insieme, tanto che l'ipotesi di un prolungamento fino al 2029 prende sempre più quota.

Il futuro di Gianluca Prestianni potrebbe essere lontano dal Benfica, anche se non già nel mercato invernale. Lo riferisce il programma Record na Hora, affiliato al quotidiano lusitano Record, spiegando che l’esterno offensivo classe 2006 grazie alle sue prestazioni ha attirato l’attenzione di diverse big in Europa pronte a lanciare l’assalto in estate. I due club maggiormente interessati all’attaccante argentino sarebbero il Bayern Monaco, vista anche la questione Musiala, e soprattutto il Paris Saint-Germain che vedrebbe in Prestianni un calciatore con le caratteristiche giuste per affiancare Kvaratskhelia sulla corsia destra d’attacco della formazione di Luis Enrique. Il classe 2006 infatti non sarebbe visto come un sostituto del georgiano, ma di un innesto in più. Il Benfica valuta attualmente il calciatore, autore di 12 gol e 6 assist in 20 presenze, attorno ai 100 milioni di euro, una cifra che sicuramente non spaventa un club come quello parigino.

La Federcalcio statunitense (US Soccer) starebbe pensando a un grande nome per sostituire quel Mauricio Pochettino che potrebbe salutare dopo le due sfide di CONCACAF Nations League contro Haiti, valide per i quarti di finale, per approdare al Manchester United che lo ha scelto come sostituto di Carrick. Secondo quanto riferito da The Athletic, che cita fonti vicine alla US Soccer, il nome in cima alla lista della dirigenza sarebbe quello di Pep Guardiola, svincolato dopo l’addio al Manchester City in estate e che al momento non sembra però intenzionato a ripartire da una panchina tanto da aver rifiutato la proposta dell’Italia che ha poi virato sul ritorno di Roberto Mancini in panchina. Il catalano piace per le sue qualità di allenatore e l’esperienza internazionale accumulata allenando in tre nazioni diverse (Spagna, Germania e Inghilterra). Non è la prima volta che gli Stati Uniti pensano a Guardiola come allenatore. Già in passato infatti, dopo aver lasciato il Barcellona, il tecnico spagnolo aveva avuto contatti con la US Soccer nel corso del suo anno sabbatico a New York. Ma non solo altri contatti infatti ci sarebbero stati dopo il Mondiale del 2022 quando vennero contattati sia Guardiola sia Jurgen Klopp, ora ct della Germania, prima che la scelta ricadesse su Pochettino.

Nonostante negli ultimi mesi si sia parlato spesso di un suo possibile addio a fine stagione, quando scadrà il suo contratto, con diversi nomi di difensori centrali accostati al Liverpool, alla fine Virgil van Dijk potrebbe restare nel club inglese prolungando il contratto. Come riportano i media inglesi infatti il tecnico Andoni Iraola desidera che il capitano dei Reds resti nel club e sia ancora un perno della sua retroguardia. Per questo la società starebbe pianificando di offrire all'olandese un nuovo contratto .