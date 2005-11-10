Conceicao spazza via le voci di mercato: vuole riprendersi subito la Juventus

La Juventus, ieri, ha svolto l’ultimo allenamento settimanale, prima di beneficiare di alcuni giorni di riposo. Infatti, la ripresa è fissata per lunedì, quando mancheranno ancora diversi nazionali. Già da martedì, però, sono previsti i primi rientri alla Continassa. Gli ultimi a tornare saranno ovviamente Lucumì e Cabal, che si aggregheranno al gruppo soltanto alla fine della prossima settimana. Intanto, dall’ultima seduta è arrivata una notizia particolarmente positiva per Luciano Spalletti: Francisco Conceicao è tornato ad allenarsi insieme ai compagni. Il portoghese ha finalmente superato il problema alla spalla e si prepara a riprendersi il proprio posto in squadra.

Conceicao torna in gruppo: Spalletti ritrova il suo numero 7

Nella seduta di ieri, però, c’è stata una bella notizia, visto che Francisco Conceicao ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Il numero 7 bianconero era fermo dallo scorso 18 ottobre, quando aveva riportato un infortunio alla spalla. Conceicao si era lussato l’articolazione negli istanti finali della gara contro i biancocelesti e per lui lo stop è stato di circa tre settimane. Un periodo durante il quale la Juventus ha dovuto fare a meno di una delle sue armi più importanti sulla fascia destra. Alla ripresa degli allenamenti, dunque, il portoghese sarà nuovamente a disposizione di Spalletti e potrà tornare a lavorare regolarmente con il resto della squadra. Nella seduta di ieri è apparso molto carico e voglioso di riprendersi il proprio posto. Una sensazione positiva per il tecnico toscano, che potrà nuovamente contare sulle accelerazioni e sulla capacità di saltare l’uomo del numero 7. Inoltre, negli ultimi gironi sono circolati alcuni rumors che volevano Conceicao lontano da Torino. Ma il portoghese è molto legato alla Vecchia Signora e la sua volontà è chiara: vuole restare alla Juve ancora a lungo. Il suo rientro rappresenta quindi un’ottima notizia per Spalletti, che potrà ritrovare un giocatore importante in vista dei prossimi impegni.

Kolo Muani o Conceicao: il ritorno del portoghese apre il dilemma tattico

Il rientro di Conceicao, però, apre un grosso dilemma tattico per Luciano Spalletti. Infatti, nelle ultime partite, il tecnico bianconero ha schierato Randal Kolo Muani come esterno destro, affidandogli una posizione diversa rispetto a quella di centravanti. In questo ruolo il francese ha fatto molto bene, riuscendo a fornire due assist e a segnare anche un gol. Sulla fascia, Kolo Muani riesce infatti a sfruttare al meglio la propria velocità, attaccando gli spazi e creando problemi alle difese avversarie. In posizione centrale, invece, sembra faticare un po’ di più a trovare la via della rete e a incidere con la stessa continuità. Adesso, con il ritorno di Conceicao, Spalletti dovrà prendere una decisione. Il tecnico potrebbe riportare il francese al centro dell’attacco, schierando il portoghese e Alajbegovic alle sue spalle, oppure potrebbe aprirsi un vero e proprio ballottaggio tra il numero 9 bianconero e il numero 7. Entrambe le soluzioni presentano vantaggi e caratteristiche differenti, che Spalletti dovrà valutare attentamente. Da una parte c’è la possibilità di sfruttare Kolo Muani come riferimento offensivo, dall’altra quella di continuare a puntare su un giocatore che nelle ultime uscite ha dimostrato di poter essere determinante anche partendo largo. Naturalmente, il calendario fitto di impegni offre diverse opportunità e avere più alternative rappresenta sicuramente un vantaggio. La Juventus avrà bisogno di tutti i suoi interpreti offensivi per affrontare i prossimi appuntamenti. Spalletti, però, dovrà trovare la soluzione migliore per valorizzare le caratteristiche dei suoi giocatori e garantire equilibrio alla squadra. Il ritorno di Conceicao è una buona notizia, ma adesso si apre una nuova scelta da compiere.