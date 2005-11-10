Lecce, ciclo di fuoco all’orizzonte. Con le big un tabù da sfatare

Il Lecce approfitta della sosta per ricaricare le pile, consapevole del ciclo di fuoco che lo aspetta alla ripresa del campionato.

Il momento

Il pareggio in trasferta sul campo del Torino ha certamente rappresentato una boccata d’ossigeno per la squadra di Di Francesco. Dopo tre sconfitte consecutive, i giallorossi sono riusciti a muovere nuovamente la classifica e a dare un importante segnale di vitalità. La sosta arriva nel momento giusto perché agevola il rientro di alcune pedine chiave nello scacchiere dei salentini.

I rientri

Al rientro dalla pausa, il Lecce conta di poter avere nuovamente a disposizione Monteiro e Berisha. Quest’ultimo, in particolare, ha ripreso a lavorare assieme al resto del gruppo dopo il problema muscolare che lo aveva nuovamente frenato all’inizio della stagione. L’auspicio per i giallorossi è che l’albanese abbia smaltito le noie fisiche che lo hanno rallentato nell’ultimo anno, in virtù del peso specifico che il numero dieci può avere nell’economia di squadra. La sosta, inoltre, sarà utile per permettere a giocatori reduci da infortuni come Geubbels e Coulibaly di trovare la forma migliore.

Il calendario

Al rientro dalla pausa, il Lecce non avrà un attimo di respiro e all’orizzonte si profila un calendario dall’elevato coefficiente di difficoltà. Da qui alla fine del 2026, i giallorossi giocheranno in casa Atalanta, Sassuolo e Inter e in trasferta contro Lazio e Napoli. La prima del 2027 sarà poi sul campo del Como. Una serie di impegni non semplici, nei quali il Lecce è chiamato a sfatare il tabù che lo vede sconfitto, spesso con troppa facilità, contro le big del campionato. Un’inversione di tendenza appare necessaria per i salentini nel prossimo ciclo di incontri, per non perdere terreno rispetto al treno salvezza.