Atalanta: 325,4 milioni di fatturato nel 2026. 76 arrivano dalla Champions, 90 dai trasferimenti

L'Atalanta ha raggiunto il proprio record di incassi nella stagione 2025-26. I nerazzurri hanno concluso a 325,4 milioni di fatturato, in miglioramento di 4,6 rispetto all'anno precedente che, a sua volta, rappresentava l'apogeo di sempre.

117 milioni da cessioni e bonus

L'Atalanta ha la capacità di scorporare in diversi modi il proprio incasso dalle cessioni. Perché se è vero che ci sono quelle totali, 90 milioni totali come quella di Retegui, Lookman, Ruggeri e Brescianini, ci sono anche i bonus che hanno ricevuto da diversi calciatori ceduti in quel periodo - Piccoli, Zortea, Elia, Reca, Cambiaghi, Lookman stesso, Musso, Ruggeri e Amad Diallo del Manchester United. Poi ci sono i prestiti di Vlahovic, Gyabuaa, Ceresoli, Godfrey, Palestra, El Bilal, De Nipoti, Del Lungo, Cittadini, Kakari, Bonfanti, Gyabuaa, Maldini e Brescianini per un totale di 8,5 milioni. Totale 116,99 milioni, in diminuzione di 4,6 rispetto all'anno prima.

Gli altri costi

Se l'Atalanta ha sostanzialmente pareggiato gli incassi di Broadcasting in Italia (62,8 a 65,8) ha guadagnato 75 milioni con l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, unica squadra italiana. Gli sponsor sono a più 2 rispetto all'anno precedente, mentre i biglietti sfiorano i 17 milioni. Il totale degli incassi senza il mercato è di 208,4 milioni.