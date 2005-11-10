Barcellona e Real in ansia per le stelle, Ancelotti: "Salute giocatori priorità del Brasile"

Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale di calcio brasiliana, ha assicurato che "i club possono stare tranquilli" perché la sua priorità è "la salute dei giocatori": l'ex allenatore di Milan e Juventus ha risposto in questo modo ai timori espressi da alcuni club europei sull'opportunità che le loro stelle andassero a giocare le amichevoli in Asia, contro Giappone e Singapore. Le sue parole in particolare sembrano una risposta alle preoccupazioni fatte filtrare da Barcellona e Real Madrid per Raphinha e Vinicius.

Le parole di Ancelotti

Queste le parole di Ancelotti: "La priorità è sempre la salute del giocatore. Se è al 100%, si allena. Se è al 100%, gioca. E sotto questo aspetto, controlliamo i minuti che gioca. I club possono stare tranquilli con la nazionale. La priorità per tutti è la salute dell'atleta. Vogliamo sempre che l'atleta torni a giocare e senza infortuni".

L'allenatore ha anche affermato in merito ai tanti giovani convocati: "È un periodo di prova che finirà con questa pausa internazionale della FIFA. La prossima volta definiremo meglio la nostra rosa. È stato un periodo che ci ha fornito molte informazioni sui giovani giocatori. Sappiamo di avere giocatori giovani di grande talento e impegnati, e questo ci dà fiducia per il futuro. Abbiamo giocatori di altissimo livello. Abbiamo copertura in alcune posizioni, un po' meno in altre, ma abbiamo tempo", ha detto.