Il Milan pensa a Sylla, ma dal Belgio raffreddano: "L'Union SG aspetta offerte dalla Premier"

Massiré Sylla è uno dei profili finiti sul taccuino del Milan in vista del mercato invernale. Il giovane difensore senegalese si è imposto come una delle rivelazioni dell'Union Saint-Gilloise, riuscendo a non far rimpiangere il capitano Mac Allister, attualmente ai box per un grave infortunio. Della sua crescita e delle prospettive di mercato ha parlato Tjorven Messiaen, giornalista di Het Nieuwsblad, intervenuto ai microfoni di MilanNews.it. "È possibile che sia finito nel mirino dei rossoneri, perché sta giocando un grande calcio, ma un trasferimento a gennaio è difficile. Sia il giocatore sia il club sarebbero più propensi ad ascoltare offerte dalla Premier League, un campionato che si adatterebbe perfettamente alle sue caratteristiche e che rappresenta la destinazione dei suoi sogni".

Sylla raccontato dal Belgio

Velocità, fisicità, personalità e qualità nella gestione del pallone: sono queste le principali doti di Sylla secondo Messiaen, che ne sottolinea anche il potenziale ancora inespresso. "È un difensore completo, forte nei duelli e con tutto per diventare uno dei migliori. Deve soltanto acquisire esperienza, ma la sua crescita negli ultimi mesi è stata impressionante". Il paragone scelto dal collega belga è quello con Willian Pacho, protagonista di un percorso che dal Belgio lo ha portato all'Eintracht Francoforte e poi al Paris Saint-Germain.

In Premier League c'è già la fila

La partenza a gennaio, però, appare praticamente esclusa: "L'Union Saint-Gilloise non vende i suoi migliori giocatori durante la stagione e non credo farà un'eccezione per Sylla". Il salto di qualità potrebbe dunque arrivare in estate. Nonostante la giovane età e il recente passato nella seconda divisione norvegese, il classe 2005 ha dimostrato una notevole maturità mentale, diventando rapidamente uno dei migliori difensori del campionato. Per il Diavolo la concorrenza inglese rappresenta un ostacolo non semplice da aggirare: "I club interessati sono già diversi. I rossoneri potrebbero provarci, ma servirebbero un progetto ambizioso e un investimento economico importante".