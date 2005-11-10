Perugia, inibizione fino al 13 gennaio 2027 per Gaucci: multa da 500 euro

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative ai dirigenti dopo l'ultima giornata di Serie C. Il provvedimento più pesante riguarda Alessandro Gaucci del Perugia, inibito fino al 13 gennaio 2027 e sanzionato con un'ammenda di 500 euro.

Perugia, la motivazione della sanzione

La sanzione è legata a quanto accaduto al 21' del primo tempo, quando Gaucci ha tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti del quarto ufficiale e di un collaboratore della Procura Federale.

Secondo il referto, il dirigente si è avvicinato al quarto ufficiale con fare minaccioso, rivolgendogli ripetute espressioni ingiuriose per contestarne l'operato. Invitato alla calma, si è avvicinato ulteriormente, puntandogli il dito contro e spintonandolo con una mano. Successivamente, all'intervento del collaboratore della Procura Federale, ha rivolto anche a quest'ultimo parole irriguardose, appoggiandogli una mano sulla spalla.

Il Giudice Sportivo ha disposto l'inibizione fino al 13 gennaio 2027, oltre alla multa di 500 euro, valutando la gravità e le modalità della condotta.

Le altre inibizioni

Tra gli altri provvedimenti, Fabio Lucioni del Cosenza è stato inibito fino al 27 ottobre 2026, con un'ammenda di 500 euro, per le proteste rivolte all'arbitro e al quarto ufficiale durante una revisione FVS.

Inibizione fino al 20 ottobre 2026, sempre con un'ammenda di 500 euro, per Luigi Volume del Barletta, sanzionato per le proteste plateali nei confronti dell'arbitro al 22' del secondo tempo.