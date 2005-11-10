Netflix si prende i Mondiali 2030: tutte le 104 partite in esclusiva in Spagna e Andorra

Svolta nella trasmissione televisiva dei grandi eventi calcistici. Netflix ha acquistato dalla FIFA i diritti esclusivi per trasmettere in Spagna e Andorra tutte le 104 partite dei Mondiali maschili del 2030, organizzati tra Spagna, Portogallo e Marocco. La piattaforma garantirà una copertura completa della competizione, dalle partite in diretta ai programmi pre e post gara, passando per gli intervalli e una serie di approfondimenti e show realizzati specificamente per il pubblico spagnolo. Al momento non sono stati annunciati accordi analoghi per altri Paesi.

Mondiali 2030, in Spagna una partita al giorno sarà gratuita

L'esclusiva non impedirà comunque la trasmissione in chiaro di una parte della competizione. Per garantire una maggiore accessibilità al torneo, una partita per ogni giornata di gara sarà disponibile gratuitamente in Spagna. Inoltre, alcuni incontri saranno trasmessi anche da un'emittente nazionale in chiaro: tra questi ci saranno le partite della nazionale spagnola, le semifinali e la finale. Netflix accompagnerà invece l'intero Mondiale con una copertura pensata per offrire una prospettiva specificamente rivolta al pubblico del Paese.

Netflix punta sempre di più sullo sport in diretta

L'accordo rafforza il rapporto tra Netflix e la FIFA. Nel dicembre 2024 la piattaforma aveva già raggiunto un'intesa per trasmettere negli Stati Uniti e in Canada i Mondiali femminili del 2027 e del 2031. L'investimento nel calcio rientra in una strategia più ampia legata agli eventi sportivi dal vivo: negli ultimi anni Netflix ha già proposto appuntamenti della NFL, della MLB e della WWE, oltre ad alcuni eventi di pugilato e arti marziali miste. Con l'acquisizione dei Mondiali 2030 per il mercato spagnolo, però, il servizio streaming compie un ulteriore passo nel mondo dei grandi diritti sportivi.