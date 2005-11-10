Villarreal, Gulacsi shock: salta la partita contro il Napoli per una rapina a mano armata

Una brutta disavventura scuote il Villarreal a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Napoli. Peter Gulacsi è stato vittima di una rapina a mano armata nella propria abitazione, situata in una zona residenziale nei pressi di Valencia. L'episodio è avvenuto nelle prime ore della mattinata mentre il portiere si trovava in casa insieme alla moglie e ai due figli. Fortunatamente nessuno dei componenti della famiglia è rimasto ferito, ma lo shock provocato dall'accaduto impedirà all'estremo difensore ungherese di scendere in campo questa sera contro la squadra di Massimiliano Allegri.

Villarreal, il comunicato sulle condizioni di Gulacsi

Il club spagnolo ha confermato quanto accaduto attraverso una nota ufficiale: "Il portiere del Villarreal CF, Peter Gulacsi, è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua abitazione nelle prime ore di questa mattina, mentre si trovava con la sua famiglia. Fortunatamente, nessuno dei presenti è rimasto ferito. A causa dell'impatto di questa situazione, il giocatore non sarà disponibile per la partita di stasera". Il Villarreal dovrà dunque modificare i propri piani proprio a ridosso dell'appuntamento europeo.

Villarreal-Napoli, Luiz Junior al posto di Gulacsi

L'assenza di Gulacsi spalanca le porte della formazione titolare a Luiz Junior, che sarà chiamato a difendere i pali del Villarreal contro il Napoli. Intanto le autorità sono state immediatamente informate della rapina e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il club non ha fornito ulteriori particolari sull'episodio, limitandosi a confermare che Gulacsi e tutti i suoi familiari sono rimasti illesi.