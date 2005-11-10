Gasperini: "La Roma di Mou aveva nuova proprietà e gran dispendio. La mia è in crescita"

“Nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita tutto il riconoscimento che gli tributerà la gente”. Gian Piero Gasperini, alla vigilia di Roma-Real Madrid, ha parlato così dell’allenatore avversario, grande ex della partita di domani: “Sono cose che ognuno sente e che non si possono fermare. Sono anche convinto che, quando inizierà la partita, si lasceranno da parte tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente per la propria squadra".

Cosa ha in più e in meno rispetto alla Roma di Mourinho?



"Sono squadre diverse: quella era una Roma in cui c'era una nuova proprietà con grande presenza e dispendio. Questa è una squadra in crescita e molto tosta.

Siamo una squadra convinta, che è riuscita ad andare in Champions. Ciò ha dato risorse importanti".