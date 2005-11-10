Real, Mourinho: "Nella gara l'amore si dimentica. Roma da Scudetto? Non devo dirlo io"
Alessio Del Lungo
José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato così in conferenza stampa prima del match contro la Roma, sua ex squadra: "Serve giocare molto bene per batterli. Ci sono toccate le due squadre più forti nelle prime due giornate: nella prima l'Inter, ora la Roma. Squadra forte e motivata perché torna in Champions, con un pubblico che le partite le gioca. Abbiamo davanti un avversario importante. Ancora non c'è nessun dentro o fuori, ma la pressione la mettiamo noi a noi stessi".
Questa Roma può vincere lo scudetto? Il ritorno?
"Non lo devo dire io, ma senza dubbio Roma e Inter sono le più forti del campionato. Io vedo tutto quello che potevo vedere di Inter e Roma: sono le più forti. Mi sono preparato: sto bene, sono solido, senza dubbi che nei 90 minuti darò il massimo. Magari prima o dopo mi toccherà il cuore. I romanisti vogliono vincere e anche io. Nella gara, l'amore si dimentica".