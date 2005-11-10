Il 4-4 contro l'Atalanta lascia tanta amarezza in casa Inter. La squadra di Cristian Chivu, nonostante una prestazione offensiva convincente, non è riuscita a portare a casa i tre punti dopo essersi trovata più volte in una situazione di doppio vantaggio. Un risultato che pesa soprattutto per le disattenzioni difensive e per l'incapacità dei nerazzurri di gestire i momenti decisivi dell'incontro. Intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine della partita, il tecnico rumeno non ha cercato giustificazioni, riconoscendo gli errori commessi dalla propria squadra e chiedendo una reazione immediata in vista del prossimo impegno europeo contro lo Stoccarda.

L'allenatore nerazzurro ha espresso tutta la propria delusione per una vittoria sfumata nonostante le numerose occasioni avute per indirizzare definitivamente la partita. "Rammarico? Grandissimo, perché siamo andati 3 volte nel doppio vantaggio e pensavamo che sarebbe potuta finire bene, ma non è andata così. Per leggerezza, per una lettura sbagliata dei momenti: ci prendiamo le colpe, dobbiamo imparare dagli errori".

Chivu pensa già a Inter-Stoccarda: "Servono mentalità e determinazione"

Il calendario offre subito all'Inter la possibilità di voltare pagina. Il prossimo appuntamento contro lo Stoccarda rappresenterà un'occasione importante per reagire al pareggio di Bergamo e dimostrare di aver compreso gli errori commessi. Interrogato su cosa servirà alla squadra per affrontare la sfida, Chivu ha indicato soprattutto gli aspetti mentali sui quali lavorare. "L'atteggiamento giusto, la mentalità e la determinazione giuste. Conosciamo le difficoltà che possono accadere durante una gara. Inoltre, dovremo saper gestire meglio i vari momenti della partita".