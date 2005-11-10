Il rocambolesco 4-4 tra Atalanta e Inter lascia tanta amarezza nello spogliatoio nerazzurro. La squadra di Cristian Chivu, nonostante le quattro reti realizzate e il doppio vantaggio maturato nel corso dell'incontro, non è riuscita a conquistare i tre punti, pagando a caro prezzo le disattenzioni difensive. Tra i giocatori più delusi c'è Benjamin Pavard, intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine della sfida di Bergamo. Il difensore francese ha espresso tutta la propria frustrazione per una vittoria sfumata quando la partita sembrava ormai indirizzata, sottolineando la necessità di analizzare gli errori e reagire immediatamente.

Pavard dopo il 4-4: "Non ci aspettavamo questo risultato"

Il difensore nerazzurro ha evidenziato il rammarico per non essere riusciti a difendere il vantaggio, soprattutto dopo una prestazione offensiva che aveva permesso all'Inter di segnare quattro reti. "Il rammarico è tanto perché la squadra ha segnato quattro gol, siamo arrabbiati e delusi perché anche sul 4-2 sembravamo in controllo e nulla faceva pensare a questo risultato". Pavard ha quindi indicato la strada da seguire per superare la battuta d'arresto: "Adesso dobbiamo analizzare gli errori e ripartire subito".

Pavard guarda allo Stoccarda: "Daremo tutto per vincere davanti ai nostri tifosi"

Il prossimo impegno europeo contro lo Stoccarda offrirà all'Inter la possibilità di riscattare immediatamente il pareggio contro l'Atalanta. Pavard ha sottolineato l'importanza di affrontare la sfida con la giusta determinazione, sfruttando anche il sostegno del pubblico di San Siro. "Avremo lo Stoccarda in casa davanti ai nostri tifosi, dovremo cercare di fare il nostro gioco, di segnare e di vincere. Daremo tutto per farlo".