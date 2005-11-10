Due calci di rigore assegnati nella ripresa, entrambi corretti. È questo il giudizio di Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di DAZN, sulla direzione di Fabio Maresca in Atalanta-Inter, terminata 4-4. Il primo episodio riguarda il fallo di mano di Zappacosta, punito con il penalty poi trasformato da Sucic: “Il primo rigore viene fischiato per un tocco di mano sulla linea di Zappacosta: è un episodio che va analizzato. Prima interviene col braccio e poi ancora con lo stesso: il primo tocco non è punibile, se non ci fosse stato il secondo tocco non lo sarebbe stato”. Marelli ha poi chiarito la scelta disciplinare: “L'arbitro decide per il giallo e io sono d'accordo: non è DOGSO perché il pallone non si stava più muovendo verso la porta e non ha impedito il concretizzarsi di un gol, ma è solo SPA perché ha impedito agli attaccanti di poter intervenire”.

Marelli sul rigore di Bastoni: “Bravissimo Maresca, è sempre punibile”

Nessun dubbio nemmeno sul penalty concesso all'Atalanta nel recupero per il tocco di mano di Alessandro Bastoni, poi trasformato da Kessié: “Molto bravo Maresca, era in posizione perfetta: fischia perché le braccia erano sopra l'altezza della spalla, è sempre calcio di rigore”. L'ex direttore di gara ha spiegato perché il fatto che il difensore fosse girato non cambia la valutazione: “Possiamo ipotizzare che abbiano protestato perché Bastoni era di spalle, ma ci soccorre la giurisprudenza recente”. Marelli ha quindi richiamato un precedente: “In Atalanta-Cagliari di un paio di mesi fa Orsato ci spiegò in un raduno a Lissone che quel fallo di mano è sempre punibile: lì la dinamica è un po' diversa, ma concettualmente simile perché Kolasinac colpisce col braccio sopra la spalla anche se è di spalle. È quindi rigore anche stasera”.