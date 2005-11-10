Una tripletta che avrebbe meritato un epilogo diverso. Francesco Pio Esposito è stato il grande protagonista dell'Inter nel rocambolesco 4-4 contro l'Atalanta, ma le tre reti realizzate a Bergamo non sono bastate per conquistare la vittoria. Una serata straordinaria sul piano individuale, inevitabilmente macchiata dall'incapacità della squadra di conservare il vantaggio. Intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine dell'incontro, il giovane centravanti nerazzurro ha lasciato da parte la soddisfazione personale, concentrandosi esclusivamente sui due punti persi e sugli errori commessi dalla formazione di Cristian Chivu. "C'è il rammarico di averla buttata via, siamo andati due volte in doppio vantaggio e non l'abbiamo mai chiusa, mai tenuto il vantaggio e questo non va bene".

La tripletta all'Atalanta: "Avrei voluto regalare i tre punti all'Inter"

Nonostante i tre gol segnati, Esposito ha ammesso di non riuscire a godersi pienamente il proprio risultato personale. "Avrei voluto che la tripletta portasse tre punti alla squadra, così faccio fatica ad essere felice. A prescindere dai gol cerco di continuare a lavorare per migliorare", ha aggiunto il centravanti, confermando la volontà di proseguire nel proprio percorso di crescita.

Esposito guarda avanti: "Possiamo riscattarci subito"

Il calendario fitto offre ai nerazzurri l'opportunità di reagire immediatamente al risultato di Bergamo. Esposito ha sottolineato proprio questo aspetto, pur ammettendo che la delusione per il pareggio è ancora difficile da smaltire. "Abbiamo la fortuna di giocare ogni tre giorni e di poterci riscattare subito. Adesso questo risultato è ancora troppo caldo, domani inizieremo a pensarci".