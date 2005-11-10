Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante del Milan Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dopo la netta vittoria contro il Frosinone, in cui è arrivato anche un suo gol: "Veramente la percentuale non si è alzata di molto perché comunque è passato poco tempo dall'ultima volta che l'ho detto. Però, come ho detto, sono sul posto giusto, sulla strada giusta e, con i miei compagni e col mister, sicuramente posso solo che migliorare.”

Niente ossessione per il gol

Ti senti un centravanti?

“Se lo sento o no non so dirti. Io cerco sempre di dare il mio apporto in tutte le posizioni. Sicuramente è una cosa nuova perché non l'ho mai fatto, però sicuramente mi sto trovando bene.”

Ti sei fissato un numero di gol?

“No, non è mai stato così: non mi sono mai fissato un obiettivo numerico a inizio anno. Cerco sempre di giocare bene perché penso che, per me personalmente, sia la cosa più importante prima di tutto. Poi se arriva il gol sono molto contento e, come ho detto prima, voglio aggiungere anche qualche assist, quindi sicuramente cercherò di farlo".