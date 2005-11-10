Atalanta, Elmas: "Abbiamo messo carattere e mentalità, dobbiamo fare il massimo"
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Antonino Sergi
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Oggi alle 00:21Serie A
autore Antonino Sergi
23.11.2026 00:21Serie A
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Un gol nel primo tempo per Eljif Elmas nel 4-4 dell'Atalanta contro l'Inter, il centrocampista ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la partita: "Oggi abbiamo messo più carattere e mentalità di squadra, ci siamo messi in gioco tutti insieme per fare di più per questa gente. Dovevamo fare qualcosa di più per loro. Dobbiamo migliorare, giochiamo ogni tre giorni ma serve fare il massimo".
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