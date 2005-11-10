Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone 5-1: "Rabiot? Ho guardato la partita della Francia e penso che sia uno dei migliori giocatori della squadra. Quindi credo che la sua importanza sia massima. Si vede che c'è rotazione, c'è moltissimo talento. La Francia ha tantissimo talento, ma Rabiot c'è sempre. C'è un motivo per questo. E poi, se guardate il modo in cui gioca la Francia, con Mbappé, con il modo di stare in campo di tutti questi giocatori, a volte in quattro con Olise da numero 10, lui deve restare lì per fare un altro tipo di partita. Con noi è il giocatore che deve spingere la squadra in avanti, è l'elemento decisivo. In Francia, invece, ha un compito diverso da svolgere. Dipende quindi più dal ruolo che ricopre in Nazionale e dal ruolo che ha al Milan: questo cambia il suo modo di interpretare la gara, ed è un'ulteriore dimostrazione di come Rabiot sappia giocare adattandosi alla squadra in cui si trova. Per me, quindi, è uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Spero arrivi presto il suo rinnovo".

Sul momento del Milan

“Oggi la partita non è stata solo una questione tattica. Si sono visti cambi di posizione, uno contro uno con tantissimo spazio: sembrava una gara pazza. Quello che ho percepito contro il Genoa e nelle altre partite è che eravamo troppo lontani, non arrivavamo nell'ultimo terzo di campo. Non siamo come le big: se guardate le grandi squadre, per esempio la Juventus, magari fatica nei risultati, ma vedete il volume che produce. Per noi è un po' l'opposto, quindi sono davvero preoccupato che, se non miglioriamo, non potremo mantenere questo numero di punti. Oggi però è stato un passo avanti: si sono visti tanti giocatori attaccare la profondità, cosa che non si era vista contro il Ferencvaros. Nelle altre gare avevamo gestito bene il pallone, ma oggi servivano ritmo e corse. Dobbiamo riuscire a giocare entrambe le partite all'interno della stessa gara, ma oggi era chiaramente il tipo di partita che dovevamo fare per vincere".