Live TMW Atalanta, Hien: "C'era fallo sul secondo goal del Napoli. Borussia? Noi ci crediamo"

Isak Hien, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Napoli nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.

17:35 - Comincia la conferenza stampa di Hien

C'era il contatto sul 2-0 annullato al Napoli?

"Lui ha tenuto la mia maglia ed ero davanti a lui. Quindi per me c'è stato il contatto".

Qual è il segreto nel farsi trovare sempre pronti?

"E' difficile quando non si gioca tanto, ma come gruppo abbiamo la sensazione che possiamo essere pronti a tutto. Ho cercato sempre di aiutare la squadra indipendentemente dal minutaggio".

Quanto conta battere una diretta concorrente per la rincorsa Champions?

"Il Napoli è una squadra forte con tantissima qualità. Anche all'andata abbiamo giocato una buona partita, ma gli episodi hanno fatto la differenza. Oggi abbiamo dato tutto per non prendere goal però secondo me la sensazione del gruppo".

Quanta fiducia da una vittoria come questa?

"Molta perché vincere aiuta a vincere. L'Atalanta è una squadra di qualità e possiamo fare veramente grandi cose soprattutto qua davanti ai nostri tifosi. Noi crediamo nella rimonta contro il Borussia. Non sarà facile, ma possiamo farcela".

17:41 -- Termina la conferenza stampa di Hien