Brutte notizie per Diego Pablo Simeone al rientro dalla sosta per le nazionali. L'allenatore dell'Atletico Madrid dovrà fare a meno di Ademola Lookman, infortunatosi lo scorso 13 novembre durante la partita tra Nigeria e Tanzania. Gli accertamenti strumentali effettuati al rientro in Spagna hanno evidenziato una distorsione di alto grado al ginocchio, un problema più serio rispetto a quanto inizialmente diagnosticato dallo staff medico della selezione africana.

Atletico Madrid, il comunicato sulle condizioni di Lookman

“Ademola Lookman ha riportato una distorsione di alto grado al ginocchio, rimediata durante la partita della Nigeria contro la Tanzania di venerdì 13 novembre. Sebbene inizialmente lo staff medico della Nazionale nigeriana avesse parlato di una distorsione lieve, al rientro del giocatore a Madrid lo staff medico del club ha sottoposto l'attaccante a ulteriori accertamenti, confermando l'entità esatta dell'infortunio. Lookman seguirà un percorso di fisioterapia e svolgerà lavoro di riabilitazione in palestra. I tempi del suo rientro in campo saranno stabiliti in base all'evoluzione dell'infortunio”, si legge nella nota ufficiale.

Nessuna certezza sui tempi di recupero

Una perdita importante per l'Atletico Madrid, che alla ripresa del campionato dovrà vedersela con il Getafe e non potrà contare neanche su Cristian Romero. Il club capitolino non ha fornito indicazioni precise sulla durata dello stop dell'ex attaccante dell'Atalanta, le cui condizioni verranno monitorate nel corso delle prossime settimane.