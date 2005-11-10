Lens travolto dal Como, la Francia si vergogna: "Umiliati", "Ridicoli", "Incubo senza fine"

Il clamoroso 9-1 incassato dal Lens contro il Como in Champions League continua a far discutere e domina le prime pagine della stampa francese. Mai un club transalpino aveva subito una sconfitta di tali proporzioni nella massima competizione europea e i giudizi dei media sono durissimi.

La Voix du Nord apre con un eloquente "Umiliati", affiancando simbolicamente il tracollo dei Sang et Or alla pesante sconfitta elettorale di Donald Trump alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Il quotidiano teme che una serata del genere possa lasciare segni profondi all'interno della squadra. Ancora più severo Lensois.com, che parla di "incubo senza fine" e di "gigantesche lacune" nell'organico. L'Équipe definisce i giocatori del Lens "Ridicoli", mentre Le Parisien liquida la prova come una "prestazione disastrosa".

Anche Daniel Riolo, opinionista di RMC Sport, ha allargato il discorso all'intero calcio francese: "La regola dei nostri club è fare brutte figure in Europa. Se il PSG non porta punti al ranking UEFA, la Francia sarebbe già stata superata da Portogallo e Olanda. Il declino del nostro calcio è terribile e nessuno vuole ammetterlo".