Atalanta, occhi su Zrnec per la porta: potrebbe essere il vice di Carnesecchi
Simone Lorini
L'Atalanta sta valutando il profilo di Jaka Zrnec come possibile portiere da far crescere in ottica futura, mentre il club si prepara alla potenziale partenza dell'attuale numero uno Marco Carnesecchi la prossima estate. Il ventenne in forza al Brinje Grosuplje viene descritto come un prospetto molto interessante, dotato di ottime qualità fisiche, reattività tra i pali e una spiccata abilità nel gioco con i piedi, caratteristica che gli consente di partecipare attivamente alla costruzione della manovra.
Anche il Bologna è pronto a fare una offerta per il 20enne
Sulle tracce del giovane estremo difensore sloveno ci sarebbe anche un'altra società di Serie A, il Bologna, che lo sta monitorando con attenzione. Secondo quanto riportato dal portale sloveno Planet Nogomet, tuttavia, al momento l'unico club ad aver compiuto un passo concreto è l'Hajduk Spalato, che avrebbe già presentato un'offerta ufficiale.