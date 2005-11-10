Prosegue la trattativa tra il Milan e il Real Madrid per Endrick. I rossoneri hanno indivisuato nel brasiliano l'obiettivo numero uno per rinforzare il proprio reparto offensivo a gennaio e stanno portando avanti dialoghi serrati per far sì che si possa trovare quanto prima possibile la giusta quadra per mandare a dama l'operazione.

Dal Brasile: Endrick solo a titolo definitivo

Su un aspetto sembra che tutti, calciatore in primis, siano intransigenti: la formula. Secondo quanto infatti raccontato da ESPN Brasile, Endrick non si muoverà in prestito, ma solo a titolo defnitivo. A differenza della scorsa stagione, quando gli ultimi sei mesi vennero trascorsi al Lione, questa volta l'attaccante classe 2006 se deve lasciare il Real Madrid lo farà soltanto per una cessione definitiva. Da parte loro i Blancos vorrebbero almeno 70 milioni per l'addio e spingono per avere anche una ricompra a 80 milioni.

Mourinho continua a blindarlo

Nel frattempo José Mourinho continua a spingere per la sua permanenza. Dopo aver già escluso un addio a gennaio di Endrick qualche giorno fa, oggi lo Special One ha ribadito: "Amo Endrick. Abbiamo bisogno di lui qui: il Real ne ha bisogno, io ne ho bisogno. Se il club deciderà di farlo partire lo rispetterò ma per me Endrick è un calciatore importante per noi".