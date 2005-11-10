Schmid: "Mia moglie ha scaricato GTA e ci abbiamo giocato. Niente Austria? Vi spiego"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 21:30Serie A
autore Giacomo Iacobellis
20.11.2026 21:30Serie A
Il trequartista del Frosinone ha preso la parola a due giorni dalla gara di San Siro contro il Milan, valida per il dodicesimo turno di Serie A.
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© foto di AntonioFraioli
Romano Schmid, centrocampista offensivo del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla gara col Milan. Tra le tante risposte, l'austriaco ha svelato anche il motivo della sua mancata partecipazione all'ultima gara della sua Nazionale, oltre a commentare l'uscita del tanto atteso videogioco GTA VI.
Le risposte di Schmid
Come mai ha saltato l'ultima gara dell'Austria?
"Ha avuto un problema mio figlio, non era grave ma non stava benissimo e dato che avevamo già ottenuto la qualificazione ho preferito stare con la famiglia"
Ha giocato a GTA VI?
"Non ho giocato alla playstation gli ultimi 4-5 anni, da quando sono diventato papà. Ieri sera mia moglie ha scaricato il gioco e abbiamo giocato insieme".
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