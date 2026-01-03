Atalanta, Palladino: "Volevamo una vittoria contro una big, stasera la gara della svolta"

Il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo casalingo per 1-0 contro la Roma nel match valido per la 18^ giornata di Serie A.

Quanto serviva una vittoria così pesante?

"Indubbiamente è stata una serata perfetta. La voleva il gruppo e la società, ci tenevamo tutti a vincere questa partita e iniziare il 2026 battendo una squadra in salute, che ha la miglior difesa e che ha un allenatore bravissimo. E' stata fatta una partita da Atalanta, siamo stati coraggiosi: è quello che avevo chiesto e sono fortunato di allenare un gruppo così. Si sono meritati questa soddisfazione".

Grande risposta anche da chi ha avuto meno spazio.

"Ho avuto grandi risposte da tutti, da tempo cerco di stimolare e dare fiducia. Oggi Zalewski ha fatto una partita fantastica, come quello che sono subentrati. Bernasconi ha fatto una grande partita, De Roon che era ammonito è stato bravissimo. Abbiamo giocato di grande qualità: il rammarico è di non aver segnato il secondo gol nel primo tempo, ma mi è piaciuto vincere soffrendo".

Le scintille con Gasperini nel finale?

"Sono cose di campo e che succedono. Io e il mister ci conosciamo: era su un episodio di Mancini, ma nulla di particolare".

Più difficile confezionare quel primo tempo difendersi nella prima fase del secondo?

"Siamo partiti davvero forte, con grande intensità e fisicità mettendo sotto la Roma sotto tutti i punti di vista. Potevamo andare al raddoppio tante volte, anche il gol annullato sinceramente non ho capito perché. Sapevamo che nel secondo, dopo aver dato tanto nel primo, potessimo avere un calo psicofisico e così è stato. Sapevamo che la Roma poteva palleggiare un po' di più, ma è la partita che avevamo preparato e mi è piaciuto che la squadra ha saputo difendere e contrattaccare".

C'è la possibilità di tornare nei giochi grandi con questa squadra?

"Il mio desiderio è di riportare l'Atalanta dove merita, ma son stati persi tanti punti all'inizio. Ho ereditato questa squadra che era tredicesima, ora abbiamo iniziato questa scalata e raggiunto una posizione migliore rispetto a due mesi fa. A me la cosa che mi interessa è che abbiamo preso la strada giusta. Credo che stasera sia stata la partita della svolta, la vittoria che cercavamo contro una squadra di vertice. Bisogna pedalare forte e guardare partita per partita, abbiamo tre competizioni e in campionato cercheremo di continuare a fare questa scalata".