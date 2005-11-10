Atalanta, Sarri: "In campo con tanta umiltà senza mai sottovalutare gli avversari"
Andrea Carlino
Alla vigilia del fischio d'inizio di Borac-Atalanta, gara valevole per la quarta giornata della fase a campionato di Conference League, il tecnico nerazzurro Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida.
Come si trasmette l'umiltà alla squadra in vista di partite come questa?
"A me i miei genitori non hanno mai parlato e mai insegnato come essere umili. Però dal loro atteggiamento l'ho capito, quindi si allena solo con l'esempio."
Su quali tasti ha battuto in queste ultime ore?
"Proprio su questo: se vogliamo andare avanti dobbiamo passare da questo tipo di partite, quindi bisogna entrare in campo con tante motivazioni e con tanta umiltà senza mai sottovalutare gli avversari."
Al di là della scaramanzia a cui accennava ieri su chi ha vinto la Coppa passando dal preliminare, fa tutta la differenza del mondo qualificarsi direttamente agli ottavi: non giocare il play-off a febbraio le consentirebbe di avere un margine di tempo in più per poter lavorare.
"Quello sarebbe importante, ma questo è un format in cui anche arrivare noni può essere importante, quindi tutte le partite in questa fase sono estremamente importanti."