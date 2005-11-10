Il Milan rimonta due reti in 7' al Pireo: Hutchinson pennella, Cisse incorna e va in doppia cifra
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:11Serie A
autore Gaetano Mocciaro
26.11.2026 20:11Serie A
Clamoroso 2-2 con l'Olympiacos al 63'. L'inglese grande protagonista, prima accorcia le distanze poi serve un succoso assist
Pareggio del Milan con Alphadjo Cisse. Clamorosa rimonta dei rossoneri in 7': Hutchinson ancora una volta protagonista, questa volta nei panni di assist man con un perfetto sinistro dal vertice destro dell'area che pesca il numero 70 che di testa supera Ortega al 63'. Decimo gol stagionale per il trequartista.
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