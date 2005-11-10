Il Venezia continua il percorso di consolidamento e raggiunge l'accordo con uno dei suoi punti di forza. A rinnovare il suo accordo con gli arancioneroverdi è stavolta Hainaut, diventato perno inamovibile dei lagunari. Di seguito il comunicato: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Antoine Hainaut, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde fino al 30 giugno 2030".

Queste le sue prime parole dopo il rinnovo: "Sono molto felice di poter proseguire la mia storia con il Venezia. Credo profondamente in questo club e ringrazio Filippo Antonelli e la Proprietà per la fiducia e per questo rinnovo. Continuerò a dare il massimo, con la voglia e lo spirito che mi hanno sempre contraddistinto, per contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi. Con i tifosi si è creato un legame davvero speciale, che apprezzo molto, e a loro va il mio ringraziamento per il costante sostegno. Dobbiamo continuare così, tutti insieme, perché il loro supporto è fondamentale per noi".