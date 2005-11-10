Il Cagliari, spiega il sito ufficiale del club, ha fatto visita al Cagliari Club Baronia Rossoblù di Siniscola, realtà nata nel 1990 e da sempre profondamente legata ai colori del Club. Ad accogliere la delegazione, composta da Nicola Riva, Club Ambassador, Riyad Idrissi e dalla SLO Giorgia Argiolas, il presidente Fabio Carta e i numerosi tifosi presenti.

Prima dell’incontro, un momento di omaggio al monumento dedicato a Gigi Riva, all’ingresso del paese, simbolo di un legame che unisce la storia del Cagliari a quella della Sardegna e della sua gente. "È sempre speciale incontrare i tifosi e respirare il cuore rossoblù in ogni angolo della Sardegna. Grazie al Club Baronia per l’accoglienza e per l’impegno con cui porta avanti una passione autentica, che si tramanda nel tempo e rappresenta una parte importante della nostra identità", le parole di Nicola Riva.

"Per me, da sardo e da calciatore del Cagliari, vivere momenti come questo ha un significato particolare. Grazie per l’ospitalità e per l’affetto: il legame con la propria terra e con la propria squadra è qualcosa di unico, che sento profondamente", ha aggiunto Riyad Idrissi.