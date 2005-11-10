Intervenuto ai canali ufficiali dell'Atalanta, il tecnico Maurizio Sarri ha analizzato così il pareggio in rimonta per 4-4 contro l'Inter andato ieri in scena alla New Balance Arena di Bergamo: "Se ho visto il rigore? No, non me la sono sentita. E' stata una partita difficile, contro avversari forti. Ci sono stati tanti episodi negativi ma mi prendo il pareggio contro una delle squadre migliori d'Europa nonostante i tanti errori che ci abbiamo messo dentro. Però dal punto di vista caratteriale e della pericolosità offensiva iniziamo ad essere una squadra".

Sui tanti gol subiti: "Dobbiamo risolvere però dei problemi difensivi dovuti da tantissimi motivi, uno su tutti le assenze di tanti difensori centrali. Questi non si sono allenati ed è difficile trasformare una linea difensiva che era orientata sull'uomo a una orientata sulla palla. Spero di avere tempo e giocatori per metterci mano. Se riuscissimo a risolvere questo problema possiamo diventare un problema noi per tuti".

Sulle rimonte: "Sono contentissimo ma se vedo qualcosa che non ci viene bene faccio comunque fatica ad andare a letto sereno. Per quanto riguarda il risultato però è tanta roba".