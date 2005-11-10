Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato a margine del "Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano", intitolato a Italo Galbiati. Fra le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com anche una riflessione sui tanti infortunati patiti dalla sua squadra e non solo in questo inizio di stagione.

Sul campionato: chiaro che ci vuole un po' di sofferenza, ma siete abituati per centrare la permanenza in A. Come giudica questa prima parte di stagione in generale?

"Un inizio di stagione in linea un po' con quello che era il nostro percorso. Forse quello che è un po' inaspettato sono i così tanti infortuni che abbiamo avuto quest'anno: non mi era mai capitato in 11 anni da presidente del club di avere così tanti giocatori importanti infortunati, alcuni dello stesso ruolo. Però abbiamo affrontato l'emergenza e chi è subentrato ha fatto anche il massimo, però un prezzo per quello l'abbiamo pagato. Nonostante tutto la squadra ha 10 punti e oggi è in una posizione buona di classifica, ma ovviamente dobbiamo recuperare gli infortunati e cercare di fare meglio".

Nota un livello che si è alzato verso l'alto per inseguire l'obiettivo della salvezza?

"Si è alzato il livello ed è cambiato anche il tipo di gestione della partita: quest'anno le partite hanno un tempo effettivo molto più alto, uno sforzo fisico più importante rispetto al passato, [quando] c'erano tante interruzioni e il tempo effettivo era molto più basso. Forse anche questo è il motivo dei tanti infortuni, perché ho visto che non è un problema solo del Lecce, ma è piuttosto diffuso. Quindi, almeno sul piano atletico, si è complicato tutto e devo dire il livello generale si è alzato".

Sarà sempre Eusebio Di Francesco il vostro top player? Ha un allenatore molto bravo che l'anno scorso ha centrato la salvezza e quest'anno ha cambiato anche un po' modo di giocare a calcio, con un Lecce anche un po' più "giochista" rispetto al passato, no?

"Sì, l'intenzione era quella. Poi c'è da dire che forse un po' le caratteristiche proprio di quei giocatori a cui facevamo riferimento prima, che hanno avuto questi lievi infortuni muscolari, erano quelli che ci avrebbero un po' dovuto far fare un salto, cercando di proporre un gioco un po' più bello rispetto agli altri anni. Però poi proprio con l'infortunio di Ilić, che era stato un po' preso come direttore d'orchestra, dello stesso Berisha - un ragazzo molto tecnico che sta facendo fatica a rientrare - ci hanno un po' condizionato in questo progetto di proporre magari anche un po' più di possesso palla. E quindi bene o male abbiamo dovuto fare di necessità virtù".