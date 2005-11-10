Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine del 'Premio Città di Tolentino': "Ho iniziato nel 1995 in Serie C con il Lecce. Da lì è stato un cammino divertente, esaltante. Al calcio mi lega una passione forte, da ragazzo. Sono stati anni molto belli, vissuti in tre realtà importanti. Ora sono al Bologna e ringrazio Tolentino per questo premio. Non c'è stato un weekend senza calcio e in alcune stagioni sia a Roma che a Bologna anche l'impegno infrasettimanale di coppa".

Dall'arrivo di Palladino il Bologna è arrivato in una posizione di classifica che più gli si addice.

"Il mister è stato molto bravo a dare fiducia al gruppo. I ragazzi si sono messi subito a disposizione. Abbiamo un gruppo di calciatori di livello. Il mister ha aumentato l'intensità negli allenamenti e questo s'è visto anche nelle partite. E per questo siamo arrivati in una posizione di classifica".

Cambiaghi ha fatto bene, è andato in Nazionale e ora arrivano anche le voci di mercato.

"Sta facendo bene, gioca costantemente anche da titolare. Lo scorso anno c'era Rowe e aveva più difficoltà perché c'era competizione nel ruolo. Si è guadagnato la chiamata della Nazionale. Contro la Francia ha dimostrato di poter essere determinante anche a livello alto. Non c'è nessuna voce per gennaio, nessuna attenzione. Rimane ovviamente con noi ed è uno dei punti fermi di questa squadra".