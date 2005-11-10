"Dobbiamo uscire coi comunicati solo quando siamo sicuri della diagnosi di un’eventuale rottura e centimetri delle eventuali lesioni". Così Gennaro Gattuso sabato scorso dopo l'amichevole contro il Mgarr United ha spiegato la gestione degli infortunati in casa Lazio. Ieri è arrivata la prima nota che riguarda tre degli acciaccati biancocelesti, in attesa poi di aggiornamenti su Sutalo e Marusic che però rimarranno fuori più a lungo. Una nota ufficiale che, riassumendola rapidamente, non indica tempi di recupero e non dà previsioni ma parla di conferme, miglioramenti e prossimi giorni. Per Zaccagni è "confermato un ulteriore miglioramento dell’edema post traumatico al quadricipite della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione della sintomatologia dolorosa per un possibile reinserimento in gruppo.". Anche Tavares migliora "la lesione riportata durante la sfida contro il Napoli. Il giocatore prosegue il protocollo fisioterapico come da programma.". E infine Frattesi, che dopo aver lasciato il ritiro della nazionale "ha confermato un affaticamento muscolare senza lesioni".

Lazio, quando tornano Frattesi, Zaccagni e Tavares?

Tutte conferme, tutti miglioramenti. Quando tornano però Frattesi, Zaccagni e Tavares? La risposta è ancora vaga, anche se quello con maggiori certezze sembra essere l'ex Inter. Non avendo lesione muscolare si tratta di gestire un affaticamento muscolare, vista anche la possibilità di non sovraccaricare giocando una volta a settimana per Frattesi l'appuntamento è già fissato a sabato contro il Lecce. Per Zaccagni invece si potrebbe aspettare qualche giorno in più, ma tutto dipenderà dalle sensazioni del capitano biancoceleste in questa settimana. Se il dolore alla coscia dovesse venire meno, l'obiettivo può essere la trasferta di Torino di sabato 28 altrimenti la sfida con l'Atalanta del 6 dicembre. Inizio dicembre che è anche il target di Nuno Tavares, con vista soprattutto sul derby del 13 dicembre anche se non è da escludere un possibile rientro a disposizione già per la sfida con la Dea della settimana precedente.