Ultimo giorno di riposo per il Genoa. Nella mattinata di domani, Daniele De Rossi ha dato appuntamento ai suoi ragazzi al centro sportivo "Gianluca Signorini" per riprendere gli allenamenti in vista della sfida di domenica pomeriggio, calcio d'inizio alle 15, a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Occhi puntati su Morten Frendrup, unico giocatore ad oggi indisponibile. Le sue condizioni saranno valutate già alla ripresa con la speranza che possa mettersi alle spalle il problema fisico delle ultime settimane.

La situazione della caviglia

Il classe 2001 non ha giocato il match contro il Milan a causa di un problema alla caviglia accusato nella gara precedente in quel di Lecce. In seguito ad uno scontro di gioco, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra che sembrava essere messo alle spalle nel corso della settimana prima della sosta per le Nazionali. Alla fine però Frendrup, sempre molto generoso, ha alzato bandiera bianca non andando neanche in panchina.

Perno per Daniele De Rossi

Scontato sottolineare l'importanza del centrocampista danese. E la sua assenza contro il Milan si è fatta sentire. Polmone instancabile, capace di andare a recuperare palloni in tutte le zone del campo, il numero 32 rossoblù in ogni gare è sempre il giocatore che percorre più chilometri in campo. In stagione ha sempre giocato da titolare eccezion fatta per la sfida contro il Sudtirol in Coppa Italia e il match casalingo contro il Venezia dove ha giocato la mezz'ora finale.